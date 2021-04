Aclaran polémica

En las últimas horas los focos rojos se encendieron entorno a las Centellas de Necaxa que fueron blanco de críticas debido a que la futbolista Alexandra Martínez a través de redes sociales organizó una rifa de una playera del futbolista del América Bruno Valdez para presuntamente operarse la rodilla derecha. Esta iniciativa despertó el enojo de muchos sectores del futbol mexicano femenil que cuestionaban las razones de la jugadora para tomar esta decisión y si el club no la apoyaba al estar lastimada.

Las versiones fueron circulando a través de diferentes medios, lo cual agravó la situación. Sin embargo, este viernes fue la propia jugadora la que a través de sus redes terminó con la polémica explicando a detalle todo lo que sucedió con su lesión. “Me gustaría aclarar el tema que se está dando. Yo llego a Necaxa con una lesión antigua en la pierna derecha que nunca me dio molestias, pasó el tiempo y desgraciadamente me lesioné la pierna izquierda. Fue tratada muy bien, recibí la mejor atención del club, poco tiempo después me resentí de la lesión antigua a tal punto de que no pude entrenar más”, comenzó en su mensaje.

“Viendo que la temporada estaba por terminar me desesperé y empecé a buscar por mis propios medios cómo operarme la rodilla, lo cual no sabía si el seguro podía cubrírmelo. Después hablando con Santiago San Román y la gente del club fueron muy accesibles, hoy recibo la noticia de que me van a apoyar con la cirugía más mi rehabilitación y todo el proceso, estoy muy agradecida con todo lo que me van a apoyar”, sentenció acabando con los rumores sobre un mal manejo de Centellas.