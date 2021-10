Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante la aprobación de la papelería que se usaría para la revocación de mandato, el representante suplente de Morena, Euripides Flores, reclamó que el INE esté rechazando aspirantes para reunir firmas.

Esto debido a que, en su solicitud, aseguran que participarán en la «ratificación de mandato».

Los consejeros le aclararon que el ejercicio que organiza el instituto es para la revocación de mandato del Presidente por pérdida de confianza, no una «ratificación en el cargo». E incluso, le leyeron en diversos momentos lo que establece la ley.

Ante la advertencia de Flores de que recurrirán al Tribunal para defender a unos 2 mil rechazados, el consejero José Roberto Ruiz le cuestionó si Morena no está detrás de los firmantes.

«Si no es un tema de partidos ese proceso, si no precisamente de ciudadanía ajena a militancias y a intereses partidistas. ¿Cómo tiene usted conocimiento de esos supuestos (rechazos)?», le cuestionó.

También evidenció las trampas que cometieron aspirantes, al llegar con decenas de solicitudes para ser promoventes sin saber quiénes eran o dónde estaban.

El representante del PAN, Víctor Hugo Sondón, advirtió que Morena está promoviendo un proceso que no existe, llamado ratificación.

«Revocación de mandato señor representante, revocación de mandato, revocación de mandato. Hagan unas planas», ironizó.