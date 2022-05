CDMX.- Ricardo Muñoz, vocalista del grupo Intocable, desmintió que se haya desvanecido en pleno escenario en el concierto de la Plaza México como trascendió en algunos medios.

En un mensaje en sus redes sociales, aceptó que sí se sintió mal y fue atendido por personal médico, pero no perdió el conocimiento.

«Aclarando lo de anoche, si me sentí mal, pero jamás me desmayé», dijo Ricky Muñoz en una publicación en Twitter.

«Esta semana iré a evaluarme y espero que todo salga bien. Gracias a todos los que se preocuparon. Y a como pude sacamos la noche de anoche. Eternamente agradecido con todos».

Algunos usuarios de internet aseguraron que la tardanza fue por más de una hora y que la gente comenzó manifestar descontento con gritos y chiflidos. (Staff/Agencia Reforma)

¡Participa con tu opinión!