A pesar de que la temporada ha terminado para Necaxa, en las últimas horas el club se hizo de cierto protagonismo en medio de la liguilla gracias al defensor y capitán del equipo, el uruguayo Fabricio Formiliano que se vio envuelto en una polémica cuando hizo unas declaraciones que generaron molestia en algunos aficionados de Necaxa.

Formiliano aceptó que hay una gran diferencia entre jugar con el Peñarol, equipo más importante de Uruguay y Necaxa al que se refirió con un club pequeño de México que no tiene tanta afición como Peñarol. Esto de inmediato levantó diferentes reacciones entre la afición que se vio algo molesta por la comparación, mientras que otros defendieron al uruguayo aceptando la realidad que viven los Rayos sobre todo desde la mudanza a Aguascalientes.

Ante la ola de reacciones que causaron estas palabras, Formiliano decidió mandar un mensaje a todos los aficionados, así como al club, tratando de explicar sus declaraciones y afirmar que tiene un alto compromiso con Necaxa. “Hola a todos, quisiera aclarar una situación referida a una nota que di. Primero pedir disculpas al Club Necaxa, directivos, compañeros y su gente si se sintieron ofendidos, no era mi intención. Segundo, creo que se malinterpretó la comparación que hice, jamás quise faltar al respeto a nadie y mucho menos al club que hoy me da trabajo y confió en mí. Vuelvo a disculparme y reafirmar mi compromiso con Necaxa” escribió el central a través de sus redes sociales esperando que la polémica sólo quede en una mala elección de palabras.

