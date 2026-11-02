ACIUAA defenderá conquistas laborales

“No daremos ni un solo paso atrás en la defensa de nuestras conquistas laborales”, incluso si ello incomoda a las autoridades universitarias, afirmó Salvador Esparza Gutiérrez, secretario general de la Asociación de Catedráticos e Investigadores de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (ACIUAA).

Al presentar su Primer Informe Anual de Actividades 2025-2026, durante una Asamblea General Extraordinaria, Esparza Gutiérrez sostuvo que la ACIUAA no se conformará con los resultados obtenidos durante los primeros doce meses de gestión, pues todavía existen demandas pendientes que requieren voluntad política, negociación y una organización gremial sólida.

Advirtió que la organización continuará defendiendo las demandas que considera justas y mantendrá una postura firme para conseguir mejores condiciones laborales, salariales y de seguridad social para sus agremiados.

Destacó las modificaciones contractuales que impiden reducir o fraccionar las horas de nombramiento de los trabajadores académicos sin su consentimiento, además de establecer la obligación de notificar por escrito, con al menos diez días hábiles de anticipación, la decisión de no recontratar a profesores interinos. En caso de incumplimiento, se contempla su recontratación bajo las mismas condiciones.

Entre los logros también mencionó el acuerdo para que, a partir de enero de 2027, el personal académico de asignatura reciba su pago de manera quincenal, así como la reactivación de los concursos de oposición interna, suspendidos desde 2020, y la apertura de nuevas plazas mediante concursos de oposición externa, principalmente en el área de docencia.

A estos cambios se suman la incorporación del teletrabajo al Contrato Colectivo de Trabajo y la eliminación de la condición que establecía que el uso de los tres días económicos afectaba la obtención del bono de productividad.

Finalmente, reiteró que la fortaleza de la Asociación radica en la unidad de sus integrantes y refrendó su compromiso de continuar con la defensa de los derechos laborales bajo los principios de justicia laboral, autonomía y excelencia académica.