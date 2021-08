Rolando Herrera y Claudia Guerrero Agencia Reforma

CULIACÁN, Sinaloa.-Sin mencionar a qué partidos políticos pertenecen, el Presidente Andrés Manuel López acusó a legisladores federales de descalificar el regreso a clases presenciales, para tratar de quedar bien con los padres de familia que tiene temor por la pandemia de Covid-19.

Advirtió que la decisión de su Gobierno de reabrir los planteles, no tiene motivaciones políticas, sino que busca garantizar el derecho a la educación.

“Se puede decir: están las escuelas en mal estado, pues sí, porque llevan mucho tiempo cerradas. Hay que limpiarlas, todos tenemos que participar, madres, padres de familia, maestras, maestros, presidentes municipales, gobernadores, el Gobierno federal, todos, ayudar y no es un asunto politiquero”, expresó.

“No es para que los legisladores, queriendo quedar bien, de gana-gracia, digan: no a las clases, porque la gente, por falta de información y por la manipulación tan grande de los medios de información, no de todos, desde luego, pues estén con la idea de que no van a regresar a clases. Eso no es lo correcto”.

Reitero que el regreso presencial a los planteles no es obligatorio y dependerá de la voluntad de los actores del sistema educativo y de los padres.

Consideró que, en un posible escenario de contagios, los niños pueden ser cuidados en el hogar y aprender de las experiencias de otras naciones.

“Vamos a ser respetuosos, nada se puede hacer por la fuerza, se abren las escuelas, se regresa a clases, ¿no quieren que vayan sus hijos a la escuela? Pues no los manden, somos libres, pero sí tenemos que pensar en la importancia de la educación”, dijo.

“No, no, no podemos continuar así, haya que regresar a clases y hay que ver que se proteja a los niños, si hay un contagio, pues cuidar al niño, que no haya contagio en toda la escuela, eso no sucede y ver las experiencias de otros países, cómo lo han hecho y no ha habido problemas graves por el regreso a clases”.

“¿No hay marcha atrás?”, se le preguntó.

“No, yo estoy convencido de que hace falta, que es una necesidad el que regresemos a clases, que es muy importante la educación”, respondió.