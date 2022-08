Rolando Herrera Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Canciller Marcelo Ebrard atribuyó a que en Estados Unidos hay campañas políticas los dichos de Jared Kushner, yerno y asesor principal de Donald Trump, en el sentido de que México aceptó contener a los migrantes a cambio de apoyo para el Gobierno mexicano.

«Están en campaña, son documentos hechos para ganar votos», respondió sobre el libro de Kushner «Rompiendo la historia. Memorias de la Casa Blanca», donde afirma que en 2018, en una cena privada en Washington, él y Mike Pompeo, ex Secretario de Estado, le pusieron a Ebrard sus condiciones: si no contenían la migración iba a haber problemas, pero si lo hacían, Estados Unidos serían «un increíble socio».

En vista de la contención de migrantes y el envío de la Guardia Nacional a la frontera sur, México se «dobló», según el yerno de Trump.

Tras la presentación de un libro en el Palacio de Minería, Ebrard apenas aceptó comentar brevemente el asunto, y afirmó que lo que Trump quería entonces era que México aceptara ser «el tercer país seguro», es decir, a donde Estados Unidos remitiría a los solicitantes de asilo, una medida que requería un nuevo tratado.

«Lo que quería el gobierno de Trump era que México aceptara ser el tercer país seguro. Eso es lo que quería, sólo basta con revisar lo que fue el debate en esa época, y México les dijo que no.

«México nunca concedió ser un tercer país seguro, ser un tercer país seguro es un tratado, llegamos a un consenso en el Senado de la República con todos los partidos. Yo estuve ahí y les dijimos: ‘eso no lo vamos a permitir’, entonces ya todo lo demás es campaña», insistió.

A pesar de eso, México militarizó la frontera y ha aceptado que los migrantes esperen en territorio nacional mientras siguen su proceso en Estados Unidos, se le comentó, pero el Canciller se negó a responder más.

«Lo que ellos querían era el tercer país seguro», subrayó.

Ebrard tenía prisa, pues dijo que iniciaba una gira por Bolivia, Perú y Colombia, donde podrían coordinar acciones sobre la explotación del litio.

«Salgo a Bolivia, que es una visita que nos interesa, el tema es el litio principalmente; como ustedes saben, Bolivia es uno de los países que tiene reservas más grandes del mundo y es un diálogo que nos interesa.

«Si América latina se coordina, Argentina Chile, Perú, Bolivia y México, tendríamos más del 65 por ciento del litio de todo el mundo, que es uno de los minerales estratégicos para el mundo», agregó.

El funcionario indicó que también hará una visita a Perú y participará en asunción del nuevo Gobierno en Colombia.

La Cancillería adelantó en Twitter el regalo que Ebrard entregará al próximo Presidente colombiano.

«El Canciller @m_ebrard recibió de manos de autoridades indígenas oaxaqueñas los bastones de mando que México entregará como obsequio a @petrogustavo y @FranciaMarquezM en su toma de posesión como Presidente y vicepresidenta de Colombia», publicó, junto con una serie de fotos.