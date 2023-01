Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Secretario de Defensa Nacional, Cresencio Sandoval, señaló que se ha detectado que la ‘mano del hombre’ puede estar detrás de los incidentes en días recientes en el STC Metro.

Insistió en que las fallas que se han presentado no son por falta de mantenimiento.

«Lo que se detectó, y ese fue el origen, es que hubo muchos eventos en diferentes estaciones, eventos que no era normal que se desarrollaran, no eran cosas que por el mantenimiento, por falta de mantenimiento se tenían que presentar, hace unos días se presentaron videos de unos pernos que no había manera que se pudieran desprender, sino la mano del hombre», señaló en conferencia mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aseguró que de acuerdo con una encuesta, el 80 por ciento se pronunció a favor de que la Guardia Nacional participara en la vigilancia del Metro de la Ciudad.

Por su lado, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que los robos al interior del Metro han disminuido con la presencia de la GN.

«Desde que está la Guardia hubo dos incidentes, la separación del Metro en Polanco, la seguridad en el Metro ahora es mayor, teníamos cerca de 5 robos diarios, ahora son 2», apuntó.

«Vamos a ir analizando (la temporalidad). La Fiscalía sigue en las investigaciones de dos eventos, uno el accidente donde falleció una joven y otro la separación de vagones».