Claudia Guerrero Agencia Reforma

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el caso del bebé Tadeo, cuyo cuerpo fue exhumado de un panteón de Iztapalapa y hallado en un contenedor de basura en un penal de Puebla, es fruto de la descomposición social que dejó la política neoliberal.

Durante la mañanera, el Mandatario federal estimó que la única forma de enfrentar esa descomposición es con la transformación.

«Es el fruto podrido de la descomposición social, son hechos lamentables que no deberían suceder, pero tienen que ver con el pasado reciente, eso es lo que nos dejó la política neoliberal», afirmó.

«El Porfiriato desembocó en la Revolución, y el neoliberalismo en una crisis profunda y la única manera de enfrentar esa descomposición, esa crisis, es con una transformación»

Aprovecho para arreciar contra las autoridades del pasado pues «había licencia para robar».

«Las autoridades del más alto nivel se dedicaban a violar las leyes, el robo, la frivolidad, si no robaban ellos de manera directa, lo permitían, había licencia para robar, ahora no, aquí están mire, todavía, pañuelito blanco, podrán decir lo que quieran, pero ya no hay los negocios de Odebrecht, Iberdrola, OHL, ya no hay el saqueo que había, el que no pagaban los impuestos los de arriba, el que como no pagaban impuestos no había recaudación y había que contratar deudas cada vez más y todo se quedaba en el Gobierno», agregó.

