Antonio Baranda Agencia Reforma

PESQUERÍA, NL.- Los familiares de los mineros atrapados en El Pinabete, en Coahuila, ya aceptaron los trabajos de rescate a través de la apertura de «tajos», aseguró ayer el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En un encuentro con electricistas para anunciar la nueva etapa del plan «Internet para todos», el mandatario urgió a su gabinete, en particular a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a acelerar dichos trabajos.

«Los técnicos recomendaron sacar el agua para rescatarlos, tuvimos mala suerte porque se estaba extrayendo agua, 600 litros por segundo, se pusieron bombas especiales… y de repente se vuelve otra vez a inundar, porque esta mina está junto a una mina antigua. Hubo consultas con especialistas de Alemania, de Estados Unidos y nos proponen un rescate haciendo unos tajos, que de esa manera podemos rescatar los cuerpos de estos mineros.

«Entonces, quiero pedirle al Licenciado Bartlett (director de la CFE) que se aplique, que además de la mina de Pasta de Conchos, también hay que rescatar a estos mineros. Mandamos consultar con los familiares, se pusieron muy tristes, es una situación mucho muy difícil, estaban muy alterados, no querían nada, y ya pues han aceptado», señaló.

El 25 de agosto, después de que la Coordinación Nacional de Protección Civil dio a conocer que los trabajos de rescate podrían demorar casi un año, familiares de las víctimas exigieron acelerar el rescate y rechazaron una indemnización.

López Obrador reiteró que las 10 familias aceptaron hacer los «tajos», cuyos trabajos tomarán de seis a 11 meses y consisten en hacer una mina a cielo abierto hasta llegar al nivel de las galeras inundadas, a unos 60 metros de profundidad.

«Las 10 familias están de acuerdo en que se lleve a cabo este trabajo, y no aceptaban por el tiempo, porque nos va a llevar más tiempo el rescate, ellos quisieran que fuese lo más pronto posible y nos comprometimos a trabajar con mucha rapidez para sacar los cuerpos.

«Decirle a los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad que se apliquen en esto, y que aquí el subsecretario de Hacienda, que nos acompaña, Juan Pablo de Botton, disponga de los recursos que se requieren», agregó.