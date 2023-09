Previo al duelo que sostendrá el Necaxa el próximo domingo ante Santos, el delantero Facundo Batista conversó con los medios de comunicación en las instalaciones de la Casa Club. «Iniciamos el torneo de forma desfavorable; los primeros resultados no fueron buenos. El equipo experimentó un cambio con la llegada del nuevo entrenador. Estamos preparados para conseguir los primeros tres puntos y concluir de manera óptima el torneo. Indudablemente, en la actualidad todos los juegos presentan complejidad. Nuestra intención es dar lo mejor y obtener esos puntos; los necesitamos imperativamente», comenzó diciendo el máximo anotador del equipo.

«Hemos atravesado por una racha de mala suerte. Es fútbol y estas situaciones ocurren. El equipo se mantiene sereno; se trata de errores colectivos. Debemos concentrarnos al máximo para convertir esos goles en contra en goles a nuestro favor», expresó en relación a los recientes resultados de los Rayos, que se vieron afectados por autogoles.

En cuanto al cambio de técnico, el uruguayo admitió que fue positivo para el grupo. «Siempre se introduce una nueva dinámica con un cambio; él llegó con un enfoque distinto y eso se percibió ampliamente. En el partido anterior, creo que se evidenció una marcada diferencia; el equipo adversario no tuvo oportunidades claras y nosotros dominamos el encuentro».

«Es evidente. Lo hemos notado desde jornadas previas. No hemos tenido la fortuna esperada, pero debemos obtener esos tres puntos para revertir la situación. Es esencial ser precisos al momento de definir y ser sólidos en defensa, sobre todo con Brunetta, quien realiza buenos pases filtrados», afirmó, refiriéndose a los resultados desfavorables al comienzo del torneo y a la estrategia para enfrentar a Santos.

Finalmente, Batista confesó sentirse más a gusto jugando junto a otro delantero en esta reciente formación del Necaxa. «Realmente disfruto tener compañía en el ataque. Los defensores centrales de la liga mexicana son destacados. Necesitamos de dos delanteros para generar más situaciones de gol; considero que con dos puntas es más efectivo. Edgar ha tenido un buen rendimiento; en el torneo anterior fue el goleador del equipo. También contamos con Monreal. Nos adecuamos a cualquier esquema», concluyó.