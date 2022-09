Edgar Contreras Agencia Reforma

Cd. de México, México.-Gerardo «Tata» Martino, técnico de la Selección Mexicana, se concibe como el principal enemigo público de los mexicanos, a dos meses y medio del Mundial de Qatar.

«No solamente el enemigo público, el enemigo público número uno. La gente que me critica no me conoce, si supiera como soy como persona seguramente nada de esto pasaría. No es nada que se pueda modificar. Mi gran preocupación es qué incidencia tiene esto en el grupo de jugadores, eso sí es una gran preocupación, si bien el equipo sostuvo un buen nivel a lo largo de los 90 minutos, la fluidez del juego después del gol de Paraguay no fue la misma y en eso tiene incidencia en todo como se está viviendo.

«Ya de por sí tienen la presión de ser jugadores de Selección, no está bueno que cada vez que salgan a jugar tengan la presión extra de defender al entrenador», expresó.

Al medio tiempo, hubo abucheos hacia los jugadores en el Estadio Mercedes Benz, pese al dominio sobre Paraguay.

Por eso Martino trató de convencer a los seleccionados que sí habían dado un buen juego, pero la desconfianza empieza a hacer mella.

«Es muy difícil parar esta bola que se ha generado, lo dije en el verano pasado que no veía de ninguna manera que vaya a partir, incluso hasta noto un entorno que se siente cómodo en esta situación.

«Noto gente feliz de que algún colega pierda su trabajo, sinceramente es una situación bastante atípica, me han tocado vivir momentos muy malos y muy buenos, pero esto, escuchar a tanta gente de futbol, siempre entre la gente de futbol hay códigos, las cosas se dicen en otros términos, hay otra línea de respeto y se tiene un poco más de cuidado, entrenadores y jugador esto evidentemente pasa y observo que no pasa solamente conmigo», dijo, en alusión al cese del uruguayo Diego Aguirre de Cruz Azul.

Martino aplaudió el funcionamiento de jugadores como Carlos Rodríguez, Roberto Alvarado, Luis Romo y Luis Chávez.

«Chávez es la característica del jugador que se hace cargo de una posibilidad de Selección, en poco tiempo se ganó un lugar», comentó.

Reconoce Acevedo coraje

Carlos Acevedo, portero que busca una plaza para el Mundial de Qatar, reconoció el coraje por la derrota de la Selección Mexicana contra Paraguay, aunque destacó el funcionamiento del equipo.

«Enojados por el resultado, pero muy contento por cómo se jugó, fue una noche especial para Antony (Silva), reconocerle las atajadas, enfocarnos en la definición, hay que hacer goles para ganar», mencionó a TUDN, tras la caída 1-0 en Atlanta.

México realizó más de 20 remates a gol, pero fue castigado en una de las dos oportunidades generadas por los paraguayos.

«El técnico nos pidió salir tocando, mover el balón, nos faltó hacer los goles, nos vamos enojados, agradecer el apoyo de la afición y a seguir.

«Tengo que seguir trabajando duro, hacer buenos papeles en Santos, estos partidos aprovecharlos, me voy con bronca por el gol, mala fortuna, pero así es el futbol, y hay que aceptar también las derrotas», expresó.

