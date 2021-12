El senador Juan Antonio Martín del Campo reconoció que no resultó favorecido en la tercera encuesta que se realizó por encargo el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, sin embargo, hizo un atento llamado a mantener la unidad de los panistas.

Tras el anuncio hecho por el presidente de la Comisión Política del Comité Ejecutivo Nacional, Santiago Creel Miranda, del resultado de la encuesta realizada el pasado fin de semana, a petición del propio CEN, Juan Antonio Martín del Campo, a través de un video publicado en redes sociales, comentó:

“El día de hoy, nos han citado en el Comité Ejecutivo Nacional para entregarnos nuestra tercera encuesta. Quiero decirles que es el seguimiento al acuerdo que tuvimos desde hace casi 2 meses, en donde el método de selección del abanderado de nuestro Partido Acción Nacional iba a ser a través de encuestas”.

Destacó que este lunes les entregaron la tercera encuesta, “y quiero comentarles que, en esta tercera encuesta, un servidor no ha sido favorecido en los números, pero eso no implica que no sigamos trabajando y luchando por un mejor Aguascalientes”.

“Hoy es el tiempo y momento de poner y tener lo mejor de nosotros. Por eso quiero agradecerles a todos ustedes esas muestras de apoyo que me han otorgado y me han dado, ténganlo por seguro que un servidor, Toño Martín del Campo, seguiré trabajando desde la trinchera que ustedes me digan. Muchísimas gracias por todo su apoyo…” Toño Martín del Campo

