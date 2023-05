Antonio Baranda y Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El General Luis Cresencio Sandoval reconoció que compró un departamento en el fraccionamiento Bosque Real, en Huixquilucan, a una proveedora de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

No obstante, argumentó el titular de la Sedena, la adquisición del inmueble -por 9 millones de pesos- la realizó a través de una inmobiliaria, por lo que conoció a la propietaria hasta que firmó las escrituras.

«Yo no tuve contacto con la persona dueña. A través (de agentes inmobiliarios) de ellos fue que hicimos la negociación y ya hasta el día de firmar las escrituras tuvimos contacto con la persona», declaró.

«La empresa que establece la información (la nota), que es proveedora de la Secretaría de la Defensa Nacional, ha participado en varias ocasiones y solamente una, casi dos años después de que yo adquirí este departamento, participó y ganó en una licitación pública».

El pasado 15 de mayo, MCCI informó que el inmueble de 407 metros cuadrados, ubicado sobre el Boulevard Bosque Real, fue adquirido en 2020 por 9 millones de pesos, financiado a través de un crédito hipotecario contratado con el Banco Nacional del Ejército (Banjército).

La persona que vendió el departamento, de nombre Alejandra Aguilar Solórzano, es accionista de «Protective Materials Technology», empresa que, dos años después de la transacción, obtuvo un contrato de la Sedena por 319 millones de pesos para el abastecimiento de placas balísticas.

«Inclusive, (la empresa) fue penalizada porque no cumplió con lo que tenía que hacer en cuanto la entrega de los bienes, algo así como 16 millones de pesos, se le multó por no dar, no cumplir con lo que estaba contratado. Esa fue la última vez que ha ganado», señaló Sandoval.

«Las demás ocasiones en que ha participado, muchas de ellas pues no cumple (con los requisitos), porque precisamente lo que se busca es que se obtengan los bienes que dentro de la ley se pueden adquirir en menor precio, con la mejor calidad y evitamos que haya esa corrupción».

‘Estaba en obra gris’

El General rechazó que el departamento cueste alrededor 30 millones de pesos, como señaló MCCI, y aseveró que lo adquirió cuando éste se encontraba en «obra gris», por lo que significó una «oportunidad».

«Sobre ese departamento que adquirí, casi al inicio de la Administración, lo adquirí en el precio que dice la nota, pero lo que no menciona esa nota es que el departamento era obra gris. Ese edificio, ese departamento tenía 11 años que había sido construido y por alguna circunstancia, las personas dueñas anteriormente de ese departamento no habían hecho los acabados», explicó.

«Esa fue la oportunidad que tuve para adquirirlo a ese precio en ese lugar. No es cierto que cueste 30 millones de pesos, ese departamento lo adquirí a través de un préstamo del Banco del Ejército. Para que le den a uno un préstamo ahí en el banco, necesita que sea valuada la propiedad, fue inclusive valuado en un poquito más de 9 millones, 9 millones 800, algo así era el precio del valuador, por las condiciones en las que estaba y el precio que se manejó en las negociaciones fue de 9 millones», agregó.

Según MCCI, inmuebles de dimensiones y características similares en el mismo fraccionamiento son vendidos, actualmente, hasta en 30 millones de pesos, el triple del valor reportado por el Secretario.

El General es honesto e incorruptible.- AMLO

En medio del escándalo que envuelve al Secretario de Defensa por la compra de un departamento de lujo en una zona residencial, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el General es honesto e incorruptible.

El Mandatario afirmó que las investigaciones sobre los bienes y viajes del Secretario y de su familia son parte de una campaña de «golpeteo» que busca afectar la credibilidad del Gobierno federal.

«Me preguntas si le tengo confianza a las Fuerzas Armadas, claro que sí, y si le tengo confianza al General, claro que sí. Desde que decidí invitarlo a participar, después de un análisis, una revisión de todos los expedientes de todos los Generales de División, y llegué a la conclusión que el General, entre otras características, entre otras virtudes, es una gente honesta, incorruptible», dijo.

«Pero, pues eso no lo van a aceptar nuestros adversarios porque tienen que hacer labor de zapa, esto es, socavar la credibilidad del Gobierno para poder lanzarse, porque nuestro escudo protector es nuestra autoridad moral que tenemos».

«Le tenemos toda la confianza al General, y ha estado en la mira porque está actuando con rectitud, y de manera honesta», añadió López Obrador.

«Vamos a seguir resistiendo, campañas en contra de mis hijos, acoso, no pasa nada, porque tenemos autoridad moral; últimamente se ha intensificado el golpeteo, los ataques al Gobierno porque quisieran ellos que la gente llegara a la conclusión: todos son iguales».

Justifica General viajes con su familia

Sandoval argumentó que ha hecho viajes oficiales al extranjero acompañado de su familia porque forma parte de los protocolos de los eventos a los que asiste en su calidad de Secretario de Defensa Nacional.

«En algunos de los países me ha acompañado mi familia porque dentro de las actividades que hacemos, la Conferencia de Ejércitos Americanos, las reuniones de Ejércitos, dentro de los protocolos está que lleve uno a las familias», señaló.

«Así es una forma que se ha estilado desde hace mucho tiempo y se plantean actividades oficiales para los funcionarios que van, secretarios o Ministros de Defensa, y para las señoras por separado, o también de manera conjunta, unidos, por eso me compaña mi familia».

Sin precisar a qué países lo ha acompañado su familia, el Secretario indicó que, como titular de las Sedena, sólo ha realizado viajes oficiales dentro del Continente, por ejemplo, a Estados Unidos dos veces, a Brasil a la Conferencia de Ejércitos Americanos y a Centroamérica para acompañar a AMLO.

El mes pasado se dio a conocer que el General suele viajar acompañado a otros países. Según MCCI, varias de las plazas de los jets de la Fuerza Aérea son ocupadas por familiares, entre ellos su esposa, su hija, su hijo (un alto funcionario de inteligencia), su nuera, su nieta y su consuegra.

Con base en correos ventilados por Guacamaya, al titular de la Sedena lo acompaña siempre, además, una célula de al menos 10 militares que atiende sus necesidades: ayudantes de campo, asistentes para él y para su esposa, jefe de seguridad, médico, enfermera e intérprete, entre otros.

«Yo tengo un grupo de ayudantes que me auxilian en todo lo que tengo que desarrollar, que en estos viajes también auxilian a mi familia para poder cumplir con los compromisos que se hacen dentro de lo que se programa», justificó.

«Son viajes que tienen una situación oficial y no viajes de vacaciones, no he salido de vacaciones, y desafortunadamente no he salido de vacaciones desde que soy General brigadier, desde hace aproximadamente 20 años, no he podido salir de vacaciones, siempre he tenido cargos que absorben el tiempo y no permite disfrutar de esto», remató.