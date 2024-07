Claudia Salazar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Sin esperar a la validación de las reformas estatutarias del pasado domingo, por parte de autoridades electorales, el PRI emitió la convocatoria del proceso interno para renovar la dirigencia el 11 de agosto, lo que permitiría la reelección de Alejandro Moreno.

La Comisión Nacional de Procesos Internos emitió ayer la convocatoria, pero apenas este viernes se difundió.

Prevé que el registro de aspirantes a la presidencia y secretaría general del PRI se lleve a cabo el 22 de julio y la expedición de dictámenes del trámite sea el día 23.

El periodo de proselitismo será del 24 de julio al 10 de agosto de 2024 y la «jornada electiva» sea el 11 de agosto.

El cómputo, resultados, declaración de validez y entrega de las constancias de mayoría sería el mismo día 11.

La convocatoria se emite a pesar de que las reformas a los Estatutos, aprobadas por la Asamblea Nacional, fueron impugnadas el jueves por ex presidentes del PRI.

El Instituto Nacional Electoral no ha validado la reforma, mientras que el Tribunal Electoral tampoco se ha pronunciado aún sobre el asunto impugnado por Dulce María Sauri, Pedro Joaquín Coldwell y Enrique Ochoa.

En las modificaciones impugnadas se derogó la disposición de que los dirigentes nacionales y locales del partido no podrían reelegirse por ningún motivo.

En lugar de esa redacción se permitirá la elección consecutiva de dirigentes hasta en tres ocasiones.

La reforma permitiría a Alejandro Moreno reelegirse, justo cuando se acaba la prórroga de un año a su periodo original, que debió concluir en agosto de 2023.