‘Acechan’ a Catalina

CDMX.- Una investigación se ha iniciado en Reino Unido tras las sospechas de un acceso no autorizado al historial médico de la Princesa Catalina en una clínica londinense. El Palacio de Kensington, manteniendo la privacidad de Catalina, confirmó que su reciente operación abdominal en la London Clinic no estaba relacionada con el cáncer.

Informes sugieren que un miembro del personal intentó inapropiadamente acceder a su historial médico. La Oficina del Comisionado de Información y la London Clinic están evaluando el incidente, subrayando la importancia de la confidencialidad.

La Subsecretaria de Salud mencionó la posibilidad de involucrar a la policía, destacando las serias implicaciones de tales acciones. Este suceso resalta el compromiso de la clínica con la protección de datos, mientras Kensington reitera que el asunto es responsabilidad de la clínica.

La situación ha generado rumores sobre la salud de Catalina, cuya ausencia de los deberes oficiales ha sido notable.

La princesa, que no retomará sus funciones hasta mediados de abril, recientemente generó especulaciones con una fotografía editada, por lo que pidió disculpas por cualquier confusión. (Staff/Agencia Reforma)