Diana Gante Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El incremento en los precios de los combustibles, particularmente del gas natural, impacta a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la cual genera entre 60 y 70 por ciento de su electricidad con dicha molécula.

La eléctrica estatal reconoció en su último reporte financiero que las compras de gigajoule de gas natural (que equivale casi a millón de BTU) se encarecieron, ya que pasó de 2.5 dólares hasta 7 y 10 dólares.

Lo anterior ha impactado sus finanzas y la llevaron a registrar una pérdida neta de 8 mil 707 millones de pesos en el segundo trimestre del año.

Óscar Ocampo, coordinador de la práctica de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), explicó que la volatilidad de los precios de los combustibles, en especial del gas natural, afecta de manera significativa a la CFE, que produce cerca de un 60 por ciento de su energía con dicha molécula.

Explicó que existen dos impactos. Una es la parte de generación eléctrica por el uso del gas natural.

«Y el segundo, que podría parecer menor pero que realmente no lo es, es la parte de compraventa de combustibles que tiene CFEnergía y CFE Internacional», destacó.

Explicó que le pega de forma muy importante porque lo que hacen es compra- venta de combustibles, entonces un incremento en el precio de la molécula, aunque no genera pérdidas va a dejar márgenes más reducidos al momento de vender.

Ante eso, Ocampo recordó que es indispensable que la Comisión cuente con coberturas que la protejan de la volatilidad de los precios, aunque eso no la blinda en su totalidad y que se le permita comprar energía renovable como solar y eólica.