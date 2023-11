Jesús Guerrero y Natalia Vitela Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Acapulqueños tienen en puerta una crisis de enfermedades graves como dengue, infecciones respiratorias agudas, leptospirosis, problemas gastrointestinales y hasta la posibilidad de un brote de cólera, debido a la basura, polvo, animales muertos, albercas sin drenar y hedor a una semana del impacto de «Otis», advirtieron especialistas en salud.

«Y hay muchos casos de enfermos de diarreas, infecciones en los ojos y se prevé que venga una situación de dengue», dijo un médico de las caravanas de Salud que instaló el Gobierno federal en distintos puntos del puerto.

En un recorrido por sus calles del Centro, zona Costera y periferia del Puerto se observan todavía toneladas de basura tiradas, en medio de agua estancada y lodazales.

No hay farmacias para surtir medicinas, porque fueron saqueadas, y los hospitales del sector salud no funcionan a toda su capacidad por múltiples carencias.

Jesús Felipe Roldán, ex presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, advirtió sobre lo que viene.

«Se van a incrementar las infecciones en piel, las dermatosis, también . todo lo que son piojos, chinches.; las micosis en pies y manos. También se va a visualizar mucha conjuntivitis y hepatitis de tipo A», anticipó.