Natalia Vitela Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Sobrevivir al coronavirus no es garantía de salir ileso. Entre el 5 y el 30 por ciento de sobrevivientes de SARS-CoV-2 puede desarrollar “pulmón postcovid”, advirtió José Elizalde, jefe del servicio de Neumología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición.

Explicó que con la infección del Sars en 2003 esta condición se produjo en menos de 5 por ciento de pacientes, mientras que con el MERS ocurrió en hasta 30 por ciento.

“Implica que el pulmón tiene todavía cierto problema para llevar a cabo de manera eficiente sus funciones: la oxigenación”.

Se pierde la elasticidad normal del tejido pulmonar y, al volverse más rígidos, las personas tienen falta de aire y sensación de ahogo.

Precisó que pueden presentar pulmón postcovid pacientes que no necesariamente estuvieron críticos.

“Puede desarrollarlo un enfermo que no haya pisado el hospital y que haya salvado la vida de manera conservadora en su casa, pero que haya tenido inflamación”, advirtió.

David Kershenobich, director del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, señaló que atender el síndrome postcovid es uno de los retos actuales de las instituciones de salud.

No es sólo atender el daño pulmonar, sino las dificultades para alimentarse, fatiga, pérdida de olfato o gusto y requieren rehabilitación.

Hay muchos aspectos relacionados sobre lo que significa el que un paciente haya estado en terapia intensiva por 15 o 20 días, en estos casos, el despertar, advierte, todavía es un poco más incierto.