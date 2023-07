Cuando hablamos de «acciones afirmativas», nos referimos a aquellos mecanismos que realizan algún tipo de discriminación positiva que permite a personas pertenecientes a grupos socialmente vulnerables o marginados ocupar posiciones/cargos en lugares donde, debido al contexto social/cultural/económico, no podrían aspirar a llegar. Estas medidas surgen principalmente como una respuesta al concepto de «meritocracia», donde el esfuerzo o la capacidad son los únicos factores que permiten a una persona progresar y superar obstáculos. Ahora bien, ambos conceptos tienden a contraponerse debido a que las acciones afirmativas, de facto, niegan la meritocracia, ya que existen fenómenos como el racismo, la misoginia, la xenofobia, la homofobia, etc., que corrompen las instituciones y evitan que las personas pertenecientes a grupos desfavorecidos logren alcanzar sus metas. Sin embargo, ¿qué sucede cuando las acciones afirmativas llegan al punto de afectar a las propias minorías que buscan beneficiar? ¿Es esto posible? ¿Cuál debería ser el nuevo enfoque para abordar este tema?

El pasado jueves, la Suprema Corte de los Estados Unidos de América determinó como inconstitucional el criterio adoptado por diferentes universidades, incluyendo Harvard y la Universidad de Carolina del Norte, en el cual se tomaba en cuenta la «raza» como factor en los procesos de admisión. Este criterio tenía como objetivo compensar las desventajas que enfrentan las personas afrodescendientes, latinas, asiáticas, etc., en comparación con los aspirantes blancos. En el pasado, estas prestigiosas universidades tenían en sus aulas principalmente a hombres blancos, quienes, gracias a su capital económico y cultural, lograban acceder a estas posiciones, lo que ponía en desventaja a otros aspirantes con diferentes condiciones. Con el tiempo, aumentó la demanda de estudiantes de diferentes orígenes étnicos/socioeconómicos o raciales, y al implementar estas acciones afirmativas, se logró crear espacios más equitativos para garantizar una inclusión efectiva y una igualdad de oportunidades para todos los estudiantes. Sin embargo, este nuevo equilibrio comenzó a afectar a los aspirantes de origen asiático, quienes ahora se encuentran en desventaja, al igual que las personas blancas, en comparación con otros grupos minoritarios en el proceso de selección, debido al aumento significativo de la población asiática en las instituciones de educación superior (hasta equipararse con la comunidad blanca).

Como resultado, estos casos llegaron a la Suprema Corte estadounidense, que determinó (6 contra 3) que esta medida violaba la cuarta enmienda y no garantizaba una equidad, sino que se había convertido en un medio discriminatorio que debía ser revertido. Literalmente, la resolución establece que «la raza no debe ser un factor determinante para la admisión de los estudiantes, si se busca garantizar una igualdad, se debe considerar el desempeño individual». Esta decisión revierte otros precedentes que durante años permitieron el ingreso de personas pertenecientes a grupos socialmente vulnerables a las instituciones de educación superior y también beneficia a otro grupo cultural y económicamente más favorecido. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se manifestó en contra de esta determinación, argumentando en una conferencia de prensa que estas medidas deben tenerse en cuenta para garantizar que todos los estudiantes tengan una «oportunidad justa» de ingresar a estas universidades. La controversia persiste sobre si la decisión de la Corte fue correcta o no.

Considero que más allá de analizar si la Suprema Corte estadounidense sigue una línea de conservadurismo legal (lo cual es evidente) o si las acciones afirmativas son los mejores mecanismos para garantizar una igualdad de oportunidades, debemos comprender el panorama completo. Las acciones que promueven la inclusión han tenido un impacto significativo en todo el mundo. A lo largo de los años, más personas de diversos orígenes y contextos han alcanzado posiciones de representación, cargos públicos e institucionales, entre otros. Por lo tanto, no creo que estas acciones sean inherentemente ineficaces. Por otro lado, el mecanismo específico que se determinó inconstitucional (el uso de la raza como factor determinante en la admisión) se vio superado debido al cambio en la demanda tradicional de estudiantes que desean ingresar, por lo que se deben replantear estas acciones, en lugar de declararlas inconstitucionales, ya que cumplieron su propósito. La Corte debió redirigir los criterios de admisión, dando prioridad a otros aspectos como la situación económica, étnica o cultural de los solicitantes, y aun considerando, en menor medida, la «raza» de los aspirantes.

Si quisiéramos hacer una comparación con el sistema jurídico mexicano, requeriría varias columnas (y litros de café) llegar al punto de inflexión. Sin embargo, deberíamos preguntarnos qué acciones afirmativas estamos implementando en México para garantizar una igualdad de oportunidades y cuál es el impacto del racismo en nuestro país en los procesos de admisión. A pesar de ser dos sistemas jurídicos muy diferentes, ambos buscan (en teoría) el mismo objetivo: garantizar una igualdad de oportunidades para todos. Por lo tanto, en lugar de adoptar posturas que fomenten la polarización, debemos comprender los efectos de estas medidas en un contexto más amplio y proponer mecanismos que materialicen el derecho a la educación.