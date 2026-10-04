El senador panista Marko Cortés Mendoza llamó a construir una coalición opositora de cara a las elecciones de 2027 y advirtió que Aguascalientes, junto con Querétaro y Chihuahua, será uno de los estados prioritarios para Acción Nacional, por lo que consideró necesario preservar la unidad interna para competir por la gubernatura y las alcaldías.

En el marco del Cuarto Informe de Gobierno de la gobernadora Tere Jiménez Esquivel, el legislador sostuvo que el PAN cuenta con perfiles para buscar la continuidad en el Gobierno estatal y en los municipios. “Particularmente aquí, en Aguascalientes, yo sigo pensando que seguirá siendo el corazón azul del PAN en todo México”, declaró.

De ahí que se pronunciara abiertamente a favor de las alianzas electorales y señalara que, desde su perspectiva, una coalición permitiría al PAN y a otros partidos de oposición enfrentar a Morena en las elecciones de 2027. El senador incluyó a Aguascalientes, Querétaro y Chihuahua entre las entidades que consideró prioritarias para Acción Nacional, además de mencionar posibilidades electorales en otros estados.

Respecto a la posibilidad de que la candidatura del PAN a la gubernatura de Aguascalientes recaiga en el senador Antonio Martín del Campo o en el alcalde capitalino Leonardo Montañez Castro, Cortés Mendoza evitó pronunciarse por alguno de ellos y destacó que ambos tienen posibilidades. Con ello, el dirigente panista dejó abierta la definición de la candidatura y colocó la unidad partidista como uno de los factores centrales para la construcción de la estrategia electoral rumbo a 2027.

En otro tema, Marko Cortés exigió que las investigaciones relacionadas con el denominado huachicol fiscal alcancen a todos los involucrados y no únicamente a quienes han sido detenidos.