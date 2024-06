El imprudente conductor de una camioneta comenzó a circular en reversa y con unos tubos metálicos que transportaba, rompieron el parabrisas de otra unidad automotriz y golpearon a la conductora, quien resultó lesionada.

Este accidente que por fortuna no terminó en tragedia, se registró el sábado a las 09:50 de la mañana, en la calle Alfredo Lewis y esquina con la calle Jesús Consuelo, en la colonia Gremial.

Un reporte a los servicios de emergencia indicaba que en el sitio señalado se había registrado un accidente vial y que había personas lesionadas.

Lo anterior provocó la movilización de policías viales de Aguascalientes y de la ambulancia ECO-452 del ISSEA.

Al hacer su arribo se percataron que en el interior de un camión refrigerado marca Hino, modelo 2022, color blanco y placas de circulación del Estado de México, que transportaba productos lácteos, se encontraba lesionada la conductora, quien fue identificada como Leticia, de 39 años.

Los paramédicos del ISSEA procedieron a brindarle los primeros auxilios y, posteriormente, la trasladaron a recibir atención médica al HGZ No. 1 del IMSS, donde se reportó su estado de salud como delicado, pero estable, tras recibir un fuerte golpe a la altura del pecho.

Como presunto responsable del accidente, fue detenido el conductor de una camioneta Nissan tipo plataforma, modelo 2003, color blanco y placas de circulación de Aguascalientes, identificado como José, de 27 años.

Sobre los hechos se estableció que esta camioneta cargaba material de construcción que iba a ser entregado en un domicilio ubicado en la calle Alfredo Lewis y esquina con la calle Jesús Consuelo.

Al llegar a su destino, el conductor de la camioneta detuvo la marcha momentáneamente y luego la reinició en reversa. Sin embargo, lo hizo sin precaución y no se percató que unos perfiles metálicos que sobresalían de la caja, rompieron el parabrisas del camión marca Hino y se incrustaron a la cabina, para posteriormente impactar a la conductora que también había detenido la marcha momentáneamente.