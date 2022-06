No cederá el Gobierno de la ciudad a las demandas de los transportistas, las infracciones contra choferes de transporte pesado que infrinjan la ley seguirán, aseguró el alcalde Leonardo Montañez Castro.

Luego de las demandas realizadas por AMOTAC, explicó que los transportistas pueden entrar a la capital, pero deben hacerlo sujetos a los horarios ya establecidos. “Desde luego que se mantienen para quienes no tengan una causa justificada de cruzar, que se tomen en cuenta las horas pico y sobretodo que se tengan presentes los límites de velocidad”, declaró.

El edil sostuvo que, los transportistas que vienen de paso a la capital, sobre todo los que tienen vehículos de doble remolque, deben utilizar el Libramiento Carretero Poniente y reiteró que los accidentes que se han generado en últimas fechas, obedecen principalmente a que los conductores no respetan los límites de velocidad y si a eso se le combinan cargas mayores de 25 toneladas, se genera un problema.

“No queremos lesiones culposas en las personas, la invitación es a quienes vienen de paso, que utilicen el Libramiento Poniente”, mencionó Montañez Castro, quien calculó que desde la apertura del libramiento han dejado de transitar sobre tercer anillo, hasta 1,100 vehículos de transporte pesado al día.

Por su parte, desde el lunes que el alcalde anunció tolerancia cero para los transportistas, la Coordinación de Tránsito y Movilidad ya ha infraccionado a 120 transportistas.

“Por varios rubros, por ejemplo tenemos señalética restrictiva que el transporte pesado no debe circular por carril izquierdo y debe de hacerlo por el derecho y no mayor a 50 kilómetros por hora, también aquel vehículo que en su guía de tránsito va de paso y no usa el libramiento se sanciona”, explicó Arturo Martínez Morales, coordinador de Tránsito y Movilidad.

El funcionario dijo que se está implementando un Operativo Radar específico para transporte pesado en la avenida Siglo XXI y Gerónimo de la Cueva.

