Cesar Esteban Flores Rodríguez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Siete de cada diez pesos de los apoyos sociales del gobierno federal son para las pensiones no contributivas, principalmente para población de la Tercera Edad.

Entre el 1 de septiembre de 2025 al 30 junio de 2026, el Banco del Bienestar dispersó 713 mil 371.6 millones de pesos en apoyos monetarios, a través de 22 programas sociales para 33.9 millones de personas beneficiarias, de acuerdo con el Segundo Informe de Gobierno.

De este monto total, 481 mil 885.2 millones de pesos (67.5 por ciento) fueron para pagar la pensión de los adultos mayores, la pensión para personas con discapacidad permanente y la pensión para mujeres. El otro 33 por ciento se distribuyó en el resto de los programas.

Solo adultos mayores se llevaron 419 mil 635 millones de pesos; las personas con discapacidad 26 mil 967 millones, y a mujeres 35 mil 282 millones.

«Este esquema fortaleció la transparencia en la entrega de los apoyos y eliminó prácticas discrecionales que en el pasado condicionaban su acceso», indicó BanBienestar.