Acabó la jornada laboral y comenzó el lío con la Policía

Un conflicto entre compañeros de trabajo terminó con un hombre detenido en plena Zona Centro, luego de que una mujer lo señalara directamente de haberla amenazado de muerte al concluir su jornada laboral.

Policías municipales patrullaban sobre la calle José María Morelos y Pavón, casi en el cruce con General Álvaro Obregón, cuando un hombre les hizo señas para solicitar su intervención. Este les indicó que una mujer que permanecía en el lugar requería ayuda.

Al entrevistarse con los uniformados, Yarenci relató que momentos antes uno de sus compañeros de trabajo presuntamente la había amenazado de muerte. Agregó que durante el transcurso del día también había recibido agresiones verbales y otras amenazas por parte del mismo individuo.

La mujer señaló a un hombre que todavía se encontraba en las inmediaciones como el presunto responsable, por lo que los agentes procedieron a asegurarlo.

El detenido se identificó como Juan “N”, de 45 años. Tras informarle el motivo de su arresto y sus derechos, fue trasladado ante el Agente del Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica.