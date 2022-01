Roberto Zamarripa Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Ricardo Monreal asegura que las ambiciones de los radicales de la 4T rumbo a la sucesión de 2024 van a acabar con el País.

«Los que creen que siendo más radicales pueden obtener el cargo o la posición política que anhelan, allá ellos. Se equivocan, porque no va a quedar país para nadie. El aniquilamiento solo deja destrucción», expresa en entrevista.

Dice que fue un error adelantar la sucesión presidencial en Morena.

Los radicales, asume, quieren aniquilarlo políticamente.

¿Esta sucesión es depuración?, se le inquiere.

«Pugna y purga, a nadie le conviene», replica.

Congelado por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador a quien ha acompañado en los últimos 24 años en su movimiento, Monreal cuestiona la desigualdad en la contienda interna.

«Ni reclamo patrocinio ni que se incrusten en el gobierno personajes que simpaticen conmigo; lo único que quiero es que se democratice la decisión del partido en el momento de tomarla (pero) estas cargadas previas y aceleradas van a generar un problema serio».

Advierte que puede repetirse un escenario como el de 1986 cuando se escindió el PRI y se formó la Corriente Democrática derrotada en la elección presidencial de 1988.

«Estamos a tiempo de evitar que la característica principal de la etapa moderna de Morena sea la pugna y la purga y no el diálogo y la conciliación», puntualiza.

Y toma distancia de la advertencia de AMLO de que sería un error para la izquierda correrse al centro.

«Ese corrimiento que se dio es lo que logró la contundencia (en 2018). No estoy de acuerdo con radicalizar».

ASÍ LO DIJO

«Esta sucesión adelantada ha provocado una guerra temprana y lamentablemente si no hay reglas claras, compromisos políticos internos, se va agudizar; no se requiere ser tan sabio para prever que esto puede terminar mal».

Ricardo Monreal

