Antonio Baranda y Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador decretó ayer el fin de la emergencia por Covid-19 en México, después de 7.5 millones de casos y 333.9 mil defunciones confirmadas acumuladas hasta el 9 de mayo.

En coincidencia con la declaratoria de fin de la emergencia dictada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el viernes pasado, Hugo López-Gatell, Subsecretario de Salud, indicó que con este decreto no sólo se pone fin a la contingencia iniciada oficialmente el 23 marzo de 2020, sino que se suspenden los acuerdos extraordinarios emitidos por la Secretaría de Salud y el Consejo de Salubridad General.

López-Gatell explicó que desde hace meses existe una continua tendencia decreciente de casos, hospitalizaciones y defunciones y que México tiene un alto nivel de inmunidad, ya sea por infección o por vacuna, así como un manejo clínico eficiente de la enfermedad.

«Aunque (existieron) una gran cantidad de casos durante las oleadas epidémicas no se acompañaron, afortunadamente, ya de una proporción importante de personas hospitalizadas y, mucho menos, de personas que pierdan la vida como consecuencia de la enfermedad», indicó.

Respecto a la inmunidad, abundó el funcionario, México cumple con las recomendaciones de la OMS, pues prácticamente 95 por ciento de la población tiene anticuerpos contra este virus.

«Ya sea porque nos infectamos, padecimos Covid, ya sea porque fuimos vacunados en su momento», añadió.

No obstante, aclaró que la pandemia de Covid-19 continúa.

López-Gatell anunció que ahora, el plan de largo plazo para el seguimiento y atención del Covid-19 contempla recomendaciones generales, por ejemplo, para la emisión de incapacidades laborales; acciones de vigilancia, monitoreo y alertamiento; y un esquema permanente de vacunación contra SARS-CoV-2 que en su momento se detallará.

«Covid-19 ya se considera una enfermedad en estado endémico y ya no epidémico, es decir, permanecerá con nosotros por siempre, con altos y bajos, seguramente predominando en la temporada fría del año», agregó.

Ayer, a través de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Ejecutivo federal anunció que se deberá emitir dentro de los siguientes 30 días naturales un nuevo plan de gestión a largo plazo para el control de Covid-19.

La encargada de elaborar dicho plan será la Secretaría de Salud, que además deberá incorporar las vacunas anticovid a la Política Nacional de Vacunación.

Como parte del plan, las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud deben continuar con las acciones que resulten necesarias para la prevención, control y mitigación de la enfermedad.

Las autorizaciones emitidas por la Cofepris conservarán su validez debido a que los medicamentos e insumos objeto de dichas autorizaciones se requieren para dar continuidad a la política de vacunación y el plan a largo plazo.