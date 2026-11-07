Un hombre originario de Monterrey, Nuevo León, fue detenido por policías estatales en la colonia Trojes del Cóbano, luego de que una consulta en Plataforma México arrojó una orden de aprehensión vigente por el delito de abuso de confianza. Sin embargo, las autoridades deberán confirmar que no se trate de un caso de homonimia.

La intervención ocurrió sobre la calle Lago de Chapala, donde los uniformados realizaban recorridos de vigilancia y detectaron una camioneta Nissan negra, con placas de Zacatecas y vidrios polarizados.

Los oficiales le marcaron el alto al conductor para realizar una inspección preventiva. El automovilista se identificó como Raymundo “N”, de 44 años, originario de Monterrey.

Durante la revisión, los policías consultaron los datos del hombre y del vehículo en el sistema Plataforma México, que arrojó una orden de aprehensión vigente por abuso de confianza, emitida en septiembre por la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.

Ante este resultado, Raymundo fue detenido y trasladado ante el agente del Ministerio Público del fuero común, donde se realizarán las verificaciones necesarias para descartar que se trate de un homónimo y determinar su situación jurídica.