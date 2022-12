Mayolo López Agencia Reforma

PACHUCA, Hidalgo.- El senador morenista Ricardo Monreal fue abucheado ayer durante el informe de labores que rendía su compañero Navor Rojas, mientras el Gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, pedía al auditorio detener los gritos y silbidos.

El zacatecano reprochó a quienes se comienzan a sumar al «coro del linchamiento» dentro de su partido.

«Yo sé quiénes son y sé quiénes los encabezan. ¡Lo único que quiero es democracia en mi partido! ¿Les duele mucho eso, creen que es mucho pedir? Deberían ser más tolerantes», lanzó el aspirante a la candidatura presidencial de Morena.

El coordinador en el Senado señaló como uno de los responsable al delegado de programas sociales en Hidalgo, Abraham Mendoza.

«Y no hablo por todos porque veo a gente sensata, escuchando, que no están en el coro del linchamiento y que no están dividiendo a nuestro movimiento. Hay más aplausos que gritos y eso me deja muy tranquilo».

El líder morenista en el Senado dijo que aspira a una contienda democrática en busca de la candidatura presidencial de Morena y destacó que desde hace 26 años trabaja en el proyecto del Presidente Andrés Manuel López Obrador.