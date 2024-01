Absuelven a único acusado por Pegasus

Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez federal absolvió ayer al único acusado por el caso de espionaje con el software israelí Pegasus en el sexenio pasado.

Luis Benítez Alcántara, juez de Control en el Reclusorio Sur, resolvió que no hay pruebas contra Juan Carlos García Rivera, acusado por la FGR, quien pasó dos años y dos meses en prisión y saldrá libre en las próximas horas.

García Rivera era empleado de Grupo KBH, cuyo dueño, Uri Emmanuel Ansbacher, era proveedor del software Pegasus para el Gobierno federal en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y fue acusado del delito de intervención ilegal de comunicaciones privadas.

Durante la audiencia de ayer, el juez reconoció que el espionaje sí existió. De hecho, la periodista Carmen Aristegui tiene calidad de víctima en este proceso.

El juez urgió a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) a investigar de manera adecuada y dar con los responsables para que el hecho no quede impune.

Un testigo protegido de nombre clave «Zeus» es el principal acusador en este caso, y ha afirmado que el propio Peña Nieto daba instrucciones sobre blancos de espionaje a Ansbacher.

Cabe recordar que a finales de diciembre, la FEADLE de desistió de citar a declarar en este juicio a Omar García Harfuch, ex Secretario de Seguridad Pública capitalino, así como a otros treinta ex funcionarios.

En el caso particular de García Harfuch, la FGR había pedido llamarlo a declarar para que confirmara una respuesta que ya dio por escrito en la investigación y en la que informa que la Fiscalía sí había adquirido el software Pegasus.