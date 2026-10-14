Abel Barajas Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Un Juez federal canceló en forma definitiva el proceso penal contra Francisco Garduño Yáñez, ex titular del Instituto Nacional de Migración (INM), por el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, ocurrido el 27 de marzo de 2023, que dejó 40 migrantes muertos y 25 heridos, originarios de Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras y Venezuela.

Víctor Manlio Hernández, Juez de control en Ciudad Juárez, dictó el sobreseimiento de la causa al concluir que Garduño cumplió las condiciones impuestas para acceder a la suspensión condicional del proceso.

La audiencia comenzó a las 12:15 horas de ayer y concluyó a las 19:20, con la presencia del ex comisionado, informaron allegados al caso.

En enero de 2025, el Juez ordenó a Garduño revisar cada tres meses, durante año y medio, la seguridad de los centros migratorios. También le exigió vigilar la reparación del daño, ofrecer una disculpa pública, tomar talleres de derechos humanos y no cambiar de domicilio.

Garduño fue procesado por ejercicio ilícito del servicio público, delito que le permitió enfrentar el procedimiento en libertad.

La suspensión condicional permite concluir un proceso sin llegar a juicio ni recibir sentencia. Si el imputado incumple las obligaciones, la acción penal puede reactivarse.