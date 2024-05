Abel Barajas Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Un tribunal federal canceló en forma definitiva la investigación contra Enrique Cabrero Mendoza, ex director del Conacyt, y contra otros 11 académicos y científicos por las aportaciones de 244 millones de pesos que el organismo hizo al Foro Consultivo, Científico y Tecnológico (FCCyT).

El Segundo Tribunal Colegiado de Apelación de Toluca resolvió sobreseer o cancelar la carpeta de investigación, al concluir que no existen datos de prueba de los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades por los que eran imputados.

El sobreseimiento tiene efectos de sentencia absolutoria, porque pone fin no sólo al procedimiento judicial sino también a la carpeta de investigación, lo que implica que ya no puede haber una nueva persecución por el mismo expediente.

Por mayoría de dos votos contra uno, los magistrados confirmaron el fallo dictado el 17 de abril del año pasado por un juez de control en el Estado de México.

Además de Cabrero, el colegiado también canceló el proceso en favor de otros 11 académicos que formaron parte del Conacyt, entre ellos Miguel Adolfo Guajardo Mendoza, ex director de Planeación; y José Rodrigo Roque Díaz, ex director Adjunto Jurídico.