A casi cuatro años del feminicidio de Laura Angélica, el Observatorio de Violencia Social y de Género presentará un recurso de amparo para evitar que se le reduzca la condena a su agresor, informó su coordinadora, Violeta Sabás Díaz de León.

En rueda de prensa, la activista recordó que, hace 3 años y 9 meses, Laura Angélica Sandoval Sánchez, quien contaba entonces con 17 años y se encontraba embarazada de ocho meses de su hija Lucía, fue privada de la vida a manos del padre de la menor, Jesús Escudero Aceves.

A partir de los hechos se logró vincular a proceso al feminicida y en diciembre de 2021 se le dictó una sentencia condenatoria de 53 años y seis meses de prisión, por los hechos cometidos en agravio de Laura Angélica y de la bebé Lucía que estaba a punto de nacer. Sin embargo, Violeta Sabás dijo que actualmente la sentencia dictada no es firme.

Lo anterior, debido a que el caso ha sido cerrado y recientemente la defensa del agresor logró que se le quitaran ocho años de condena argumentando “que no se tenían los elementos necesarios para juzgar el aborto doloso”, en respuesta a ello, el OVSGA hizo énfasis en que Sandra Sánchez, madre de la víctima, ha tenido que atravesar desde hace años “un camino de impunidad”.

La coordinadora del observatorio denunció que en el citado caso hay un retroceso en el camino de búsqueda de la justicia, pues, cuando se fijó la sentencia, la jueza determinó que el feminicida debía de pagar dos penas, hecho que no ocurrió y razón por la cual el área jurídica de la organización presentará hoy un recurso de amparo en contra de esta determinación.

Por su parte, la presidenta y fundadora del OVSGA, Mariana Ávila Montejano, dijo que la autoridad revictimizó a la madre de Laura Angélica durante todo el proceso y no presentó un plan de reparación integral para las familias, no solo en este caso, sino en todos a los que les ha dado seguimiento la organización.

“Los diputados locales han reformado en tres ocasiones el Artículo 114 del Código Penal, el cual tiene que ver con este delito sin hacer consulta alguna a familiares de las víctimas o a colectivos a favor de las mujeres”. Mariana Ávila Montejano