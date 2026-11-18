CDMX.- El Museo de Bellas Artes de Boston presentará del 10 de abril al 15 de agosto de 2027 la exposición Taylor Swift: The Eras Collection, primera muestra de la institución dedicada a una figura musical.

La exhibición reunirá más de 50 vestuarios, instrumentos y objetos del archivo personal de la cantante, distribuidos en 12 secciones que recorrerán dos décadas de trayectoria artística.

Entre las piezas destacan vestidos y accesorios utilizados durante The Eras Tour, incluidos diseños de Alberta Ferretti y Zuhair Murad, además de prendas empleadas en sus presentaciones.

También se exhibirán objetos del videoclip Fortnight, un banjo utilizado durante la gira Speak Now, una guitarra Gibson de Reputation y elementos de un piano presentado en los American Music Awards de 2019.

La exposición abordará la evolución musical y visual de Swift, desde su debut en 2006 hasta su producción de 2025. Las entradas costarán 40 dólares y estarán disponibles desde diciembre.