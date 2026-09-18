Abrirá Madonna los MTV VMAs con actuación tras 23 años

Staff Agencia Reforma

Madonna regresará al escenario de los MTV Video Music Awards después de 23 años para abrir la ceremonia con una actuación en vivo. La llamada “Reina del Pop” llegará además como una de las protagonistas de la noche, al encabezar las nominaciones con 11 candidaturas.

Su última presentación en los VMA ocurrió en 2003, cuando compartió escenario con Britney Spears y Christina Aguilera en uno de los momentos más recordados de la historia de la premiación. Su regreso coincide con una nueva etapa musical impulsada por Confessions II, continuación de Confessions on a Dance Floor, publicado en 2005.

El nuevo álbum, primero de Madonna en siete años, debutó en el número uno del Billboard 200 con 134 mil unidades equivalentes y registró su mejor semana de reproducciones en streaming. Sus 11 nominaciones colocan a la cantante por encima de Taylor Swift, quien suma nueve.

Madonna acumula 19 premios VMA y anteriormente encabezó las candidaturas en 1990, con “Vogue”, y en 1998, gracias a “Ray of Light” y “Frozen”.

La ceremonia se realizará el 27 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, lo que marcará el regreso de los VMA a la Costa Oeste después de nueve años. Snoop Dogg conducirá el evento.

La premiación será transmitida en vivo por CBS, MTV y Paramount+ Premium en Estados Unidos. Internacionalmente, estará disponible al día siguiente mediante Paramount+ y MTV.