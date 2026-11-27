Llegar a un trámite sin la credencial del INE le pasa a más gente de la que se piensa. Se extravía, se vence, queda en una cartera robada o simplemente se quedó en casa. En ese momento surge la duda de si abrir una cuenta digital sigue siendo posible, y la respuesta es que depende de cada institución.

Por qué se pide una identificación

Las instituciones financieras están obligadas a conocer a sus clientes. Esa obligación las lleva a verificar quién eres antes de abrir una cuenta, y la identificación oficial con fotografía es el documento más práctico para lograrlo. Cuando falta, la institución busca otras formas de comprobar tu identidad, aunque no todas las aceptan.

Los requisitos exactos los definen la regulación y las políticas internas de cada plataforma. Por eso conviene revisar en el sitio o la aplicación de la institución qué documentos admite antes de intentar el registro.

Documentos que suelen aceptarse como alternativa

El pasaporte vigente es una de las opciones más comunes, ya que es un documento oficial con fotografía. También se aceptan en muchos casos la cédula profesional y, para personas extranjeras, la tarjeta de residencia o el documento migratorio correspondiente. La licencia de conducir se admite en algunas instituciones y en otras no.

Junto a la identificación suelen pedirse documentos de apoyo, como la CURP, un comprobante de domicilio reciente y, según el tipo de cuenta, la constancia de situación fiscal. Cada plataforma decide cuáles son obligatorios.

Con una INE vencida o extraviada, el comprobante del trámite de reposición puede ayudar en ciertas instituciones, pero no en todas. Pregunta antes de ir.

Cómo es la verificación en línea

En las cuentas digitales la verificación se hace desde el teléfono. Fotografías el documento, tomas una imagen de tu rostro y, en ocasiones, grabas un breve video para comprobar que eres tú. El sistema compara los datos con la información que escribiste y con registros oficiales.

Para que funcione, necesitas buena luz, un fondo despejado y el documento sin reflejos ni cortes. Muchos rechazos se deben a fotos borrosas, no a un problema real con la identificación.

Para una cuenta de pagos de tu negocio, las instituciones pueden pedir más datos que a una persona que solo guardará sus ahorros. Pregunta si hay niveles de cuenta con requisitos menores y qué funciones se habilitan en cada uno. Empezar por un nivel básico, con límites moderados, puede ser una forma sensata de arrancar mientras completas el resto de tus papeles.

Cuando el documento no alcanza

Si la plataforma no acepta tu alternativa, tienes otros caminos. Puedes acudir a una sucursal, donde un ejecutivo revisa tus papeles en persona, o resolver primero el problema del documento. Reponer la credencial es un trámite oficial y conviene hacerlo por los canales de la autoridad correspondiente.

Evita servicios que prometen abrir cuentas sin ningún documento o con identidades prestadas. Además de ser riesgosos, pueden implicar delitos, y las cuentas abiertas de esa forma se bloquean con rapidez.

Pagos y cuentas en la vida diaria

Abrir una cuenta digital abre la puerta a usar medios de cobro modernos, y uno de los más extendidos es el código QR. Si te interesa saber más sobre pagos con QR: dónde se aceptan, una vez que tengas tu cuenta lista podrás explorar cómo funcionan en comercios cercanos.

Antes de cobrar o pagar así, revisa que la cuenta esté completamente verificada, porque algunas funciones se habilitan solo cuando el proceso termina.

Guarda siempre el comprobante de apertura y los datos de contacto de soporte. Si algo falla más adelante, te facilitan aclarar la situación.

Errores que conviene evitar

El principal es capturar datos que no coinciden con el documento. Un apellido mal escrito o una fecha invertida provocan rechazos y retrasan todo.

Otro es usar el documento de un familiar para ayudarle. Aunque la intención sea buena, ese uso puede violar las condiciones del servicio y generar problemas para ambos.

También se cae en la prisa de aceptar las condiciones sin leerlas. Antes de pulsar el botón final, revisa comisiones, límites y la forma de contactar a la institución.

Un plan sencillo si te falta la credencial

Guarda una copia digital de tus documentos en un lugar seguro y protegido con contraseña. Anota las fechas de vencimiento y programa un recordatorio con tiempo para renovarlos. Si ya estás sin credencial, inicia la reposición y consulta qué alternativa acepta la plataforma que prefieres.

Una cuenta digital bien abierta ahorra filas y facilita el día a día, y eso empieza con documentos en regla y datos bien capturados.