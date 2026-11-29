Ante el descenso de las temperaturas, el DIF Estatal mantiene un operativo de atención a personas en situación de calle mediante un refugio temporal, en coordinación con Protección Civil Municipal, donde se les proporciona alojamiento y alimentación, además de buscar alternativas laborales para quienes enfrentan esta condición de vulnerabilidad, informó el director de la institución, Héctor Castorena Esparza.

El funcionario del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado explicó que el organismo permanece atento a los reportes ciudadanos sobre personas que se encuentran en la vía pública y requieren protección ante las bajas temperaturas. Detalló que las personas trasladadas al refugio reciben cobijo, desayuno, comida y cena, además de que pueden permanecer temporalmente en las instalaciones y salir cuando así lo decidan.

Destacó que el programa no se limita a proporcionar alojamiento y alimentos, pues también contempla alternativas para ayudar a las personas a superar su situación de vulnerabilidad. Como ejemplo, mencionó que se han registrado casos de personas que permanecieron durante algún tiempo en el refugio y para quienes el DIF Estatal consiguió oportunidades de trabajo, con el propósito de que pudieran dejar de vivir en la calle.

Castorena Esparza hizo un llamado a la ciudadanía para que reporte a las autoridades los casos de personas que se encuentren en situación de calle, a fin de que puedan recibir atención y, en caso necesario, ser canalizadas al refugio temporal. Indicó que el DIF Estatal mantiene abiertas sus puertas para atender estos reportes y coordinar las acciones necesarias con Protección Civil Municipal, particularmente durante la temporada invernal.