El Consejo Ciudadano del Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes inició su proceso de renovación luego de que el pasado 15 de junio concluyera el periodo de tres años de su actual presidente, con una convocatoria abierta a nuevas postulaciones y la posibilidad de que algunos de sus integrantes sean reelegidos, informó su presidente, Francisco Javier Buenrostro Gándara.

La nueva integración del Consejo podrá mantener a algunos de sus actuales consejeros cuando exista interés en continuar y se considere que su desempeño ha sido adecuado, mientras que también podrán realizarse cambios en los espacios que así lo requieran. El proceso contempla, además, la incorporación de nuevos perfiles ciudadanos.

Buenrostro Gándara explicó que la convocatoria ya fue emitida y que las postulaciones deberán realizarse a través de los distintos organismos, universidades y asociaciones civiles que forman parte de la estructura del Consejo Ciudadano del MIAA.

Sobre su propio futuro dentro del Consejo, Buenrostro Gándara señaló que su interés es continuar en el organismo desde una participación ciudadana y honorífica, sin recibir una remuneración económica.

La renovación ocurre tras la conclusión del periodo de tres años de la actual presidencia y definirá la integración del órgano ciudadano que acompaña y da seguimiento al funcionamiento del Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes.