La gobernadora Tere Jiménez entregó el nuevo Bachillerato Cívico Estatal “José María Arteaga Magallanes”, ubicado en el fraccionamiento El Reencuentro, al suroriente de la ciudad de Aguascalientes, como parte de las acciones para ampliar la infraestructura de educación media superior.

Durante la ceremonia, la mandataria señaló que su administración ha realizado 600 acciones de infraestructura educativa y adelantó que se contempla la construcción de nuevas preparatorias. Destacó que la educación constituye una herramienta para que los jóvenes desarrollen sus capacidades y alcancen sus metas profesionales.

El plantel fue equipado con espacios para atender las actividades académicas y administrativas. J. Jesús Lara Ramírez, director general del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado, informó que se construyó un edificio con comedor, cocina, oficinas, sanitarios, laboratorio de cómputo y dos aulas didácticas.

Las obras también incluyeron una plaza cívica con velaria, andadores, muros de contención, rampas y cerco perimetral.

Noé García Gómez, director de Educación Media Superior del Instituto de Educación de Aguascalientes, explicó que el Bachillerato Cívico Estatal busca combinar la preparación académica con valores, disciplina, desarrollo físico y formación cívica. Añadió que el modelo pretende tener efectos tanto en los estudiantes y sus familias como en las comunidades donde funcionan estos planteles.

En representación del alumnado, Cecilia Lizeth Hernández López destacó que la apertura de la escuela amplía las oportunidades educativas para los jóvenes de esta zona de la capital y reconoció la inversión realizada para contar con nuevas instalaciones.

A la entrega asistieron autoridades estatales y municipales, legisladores, directivos educativos, estudiantes y representantes de padres de familia.