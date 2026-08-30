En el marco de su segundo informe de actividades, el presidente municipal Leo Montañez inauguró la Casa de Música “Los Cactus”, un nuevo espacio de formación artística destinado al desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes.

El alcalde destacó que este centro busca ofrecer opciones dinámicas para que las infancias aprovechen su tiempo libre y alcancen sus metas a través del arte. El espacio fue construido en un antiguo terreno baldío, transformado en un punto de convivencia que ya cuenta con canchas, trotapista y juegos infantiles.

La nueva sede se incorpora al programa de orquestas COMPÁZ y está dirigida a menores de 7 a 17 años, quienes podrán aprender de manera gratuita a tocar instrumentos como percusión, piano, guitarra, bajo, trompeta y violín, además de integrarse a una orquesta típica. Las actividades se realizarán de lunes a sábado.

El director del IMAC, Iván Alejandro Sánchez Nájera, señaló que este espacio, junto con las sedes de Pocitos y Lomas del Mirador, atenderá a cerca de 500 alumnos. El recinto se ubica en el fraccionamiento Valle de los Cactus y las inscripciones se realizan directamente en el lugar.