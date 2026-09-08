La gobernadora Tere Jiménez inauguró el Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Estatal, que reunirá en un mismo lugar servicios médicos, psicológicos y legales para menores víctimas de algún delito o involucrados en procedimientos familiares.

El nuevo espacio se ubica en el cruce de avenida Convención y la calle Sevilla, en la colonia España. Su funcionamiento estará a cargo del DIF Estatal y contará con la participación de la Fiscalía General del Estado, el Poder Judicial, la Comisión de Atención a Víctimas del Delito y asesores jurídicos.

La concentración de estos servicios permitirá dar seguimiento a cada caso mediante personal especializado, desde la atención inicial hasta el acompañamiento durante los procedimientos legales. También se trabajará en la protección y restitución de los derechos afectados, así como en las condiciones del entorno familiar y social de los menores.

Durante la apertura, Jiménez señaló que las instituciones deben intervenir desde el origen de los problemas para garantizar que la infancia transcurra en condiciones de seguridad y tranquilidad. Consideró que la protección de la niñez también influye en la formación de ciudadanos responsables.

La presidenta del Poder Judicial, María José Ocampo, explicó que el centro atenderá a víctimas de delitos y a quienes atraviesen procesos jurídicos familiares. Añadió que el propósito es escuchar a los menores y evitar que las conductas cometidas en su contra queden sin una respuesta judicial.

Aurora Jiménez Esquivel, presidenta del DIF Estatal, indicó que se proporcionarán servicios médicos, apoyo psicológico y asesoría legal con respeto y empatía hacia los menores y sus familias.

El director general del DIF, Héctor Castorena, precisó que las intervenciones deberán privilegiar el interés superior de la niñez y responder a las necesidades particulares de cada caso.