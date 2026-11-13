La Oficina de Representación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) en Aguascalientes realizará el próximo 25 de noviembre una Caravana por los Derechos de las Mujeres en la Propiedad Social, en el municipio de San Francisco de los Romo, donde se espera atender a alrededor de 200 personas, principalmente mujeres de núcleos agrarios.

Enrique Franco Medina, titular de la Oficina de Representación de la SEDATU en la entidad, informó que esta jornada forma parte de las actividades impulsadas por el Gobierno Federal para garantizar la certeza jurídica de las mujeres sobre la propiedad social, así como promover su participación en los órganos de decisión de los ejidos.

Explicó que durante la caravana se ofrecerán asesorías, levantamiento de listas de sucesión, entrega de documentos agrarios y atención de asuntos ante el Tribunal Agrario, además de servicios proporcionados por dependencias federales, estatales y municipales.

Señaló que uno de los principales objetivos es incrementar la participación de las mujeres en los comisariados ejidales y en los espacios donde se toman decisiones sobre la propiedad social, pues, aunque existen avances en materia de paridad, su incorporación efectiva a estas estructuras todavía representa un reto.

Indicó que las actividades se realizan cuatro veces al año y que la jornada del 25 de noviembre será la última de 2026. La convocatoria estará abierta a habitantes de distintos núcleos agrarios, principalmente de la zona norte del estado, aunque también podrán acudir personas de Asientos, Pabellón de Arteaga y comunidades cercanas.

Precisó que Aguascalientes cuenta con poco más de 180 núcleos agrarios y que estas caravanas permiten acercar los servicios institucionales a quienes enfrentan dificultades para trasladarse a otras entidades.