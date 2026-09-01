Policías del Mando Coordinado detuvieron a dos hombres señalados por presuntamente causar daños en una vivienda e intentar ingresar al inmueble mediante un boquete abierto en una de sus paredes, en la comunidad de El Chabeño, municipio de Jesús María.

La intervención ocurrió después de que los uniformados recibieron, vía frecuencia de radio, el reporte sobre dos sujetos que presuntamente trataban de entrar a un domicilio ubicado en el Antiguo Camino a San Lorenzo.

Al arribar al sitio, los agentes detectaron a dos hombres y constataron daños en una de las paredes del inmueble. De acuerdo con la información proporcionada, presuntamente habían realizado un boquete utilizando una grifa.

Los detenidos fueron identificados como Andrés “N”, de 29 años, y Eduardo “N”, de 27.

Ambos fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público del fuero común en turno de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, autoridad que determinará su situación jurídica por los presuntos delitos de daños y allanamiento de morada.