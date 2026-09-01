Nadia Rosales Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: En atención al llamado urgente del Gobierno federal para abrir más lugares en licenciatura, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) abrirá por primera vez en su historia un tercer proceso de admisión.

En conferencia de prensa, el Rector Gustavo Pacheco López informó que hasta ahora tienen estimados 755 nuevos lugares que podrían ofrecerse principalmente en las unidades de Cuajimalpa y Lerma.

«La situación fue detonada por una convocatoria directa que realiza el Gobierno de México a través de la SEP y en ese sentido nos solicitó a varias instituciones de educación pública responder con agilidad y prontitud», explicó.

Aunque la autoridad educativa reconoció que la UAM está en posibilidades de ampliar la matrícula, también urgió a que ésta medida sea correspondida con mayor presupuesto.

«Podemos contribuir de manera significativa a ampliar la matrícula, pero también es necesario decirlo, no lo podemos hacer sin aumento de presupuesto. La UAM lleva medio siglo creciendo y puede y debe seguir haciéndolo, asumiendo nuevos retos y liderazgo, llevando su experiencia en la formación de excelencia educativa a otros espacios y metrópolis del País», enfatizó.

Así, se prevé que las personas que resulten admitidas iniciarán clases el 18 de enero de 2027, en el trimestre de invierno.

Para ello, del 17 de septiembre al 2 de octubre los Consejos Divisionales terminarán de determinar en qué carreras se pueden abrir vacantes y cuál será el corte final de cupos.

«En 2005 abrimos al poniente de la Ciudad de México la Unidad Cuajimalpa, la cual sigue siendo la única oferta de Educación Superior Pública en la zona y en 2011, reafirmamos nuestro carácter nacional al iniciar operaciones en el Valle de Toluca con la fundación de la Unidad Lerma. Ambas unidades universitarias son las principales posibilidades para ampliar la matrícula de nuestra gran universidad», dijo.

Posteriormente, el 4 de octubre se publicará la convocatoria; los alumnos podrán registrarse del 5 al 11 de octubre, y el examen se presentará del 29 al 15 de noviembre.

Los resultados se publicarán el 30 de noviembre.

Aunque el Rector de la UAM coincidió con el de la UNAM, Leonardo Lomelí, en que el problema de fondo radica en que la Educación Superior en México tiene más demanda que ofertas de lugares, alertó que desde 2020 existe un descenso absoluto en el número de aspirantes.

«Estamos en el momento de oportunidad de formar a nuestras juventudes ahora, antes de que el descenso de la demanda se convierta en un problema dominante», previó.