Paula Ruiz Agencia Reforma

CDMX.- Ya se le había olvidado cómo ligar, pues después de su divorcio tras 11 años de matrimonio, Tania Rincón ni siquiera consideró la idea de volverse a enamorar.

Pese a sus negativos pronósticos, la conductora del programa de concursos Cero Ruido, volvió a experimentar ser «la novia», luego de ser cortejada por Pedro Pereyra, productor deportivo de TUDN.

«Estoy muy contenta, estoy en una relación. Cuando tengo tiempo nos vemos, vamos al cine. La verdad es que me siento contenta, dándome esta oportunidad», señaló Rincón.

La conductora tiene dos hijos, Patricio de 7 años y Amelia de 3, de su matrimonio con su ex marido Daniel Pérez, con quien dijo, actualmente lleva una relación de respeto.

«Yo pensé que ya no salía ni en rifa (risas) porque sí es un ‘paquetote’ para los estándares de la sociedad que nos ponen etiquetas. No está fácil que alguien se aviente este tiro. Digo, soy una mujer independiente y no necesito un papá para mis hijos porque ya lo tienen. Nos llevamos excelente», expresó.

Lo que sí necesitaba en su vida, agregó, fue una pareja, y ya lo encontró.