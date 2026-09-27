Con la oferta de más de 80 sellos editoriales, dio inicio la edición número 58 de la Feria del Libro de Aguascalientes en las instalaciones de la Casa de la Cultura Víctor Sandoval, encuentro que se desarrollará del 26 de septiembre al 4 de octubre, con una agenda que integra talleres, presentaciones editoriales, expresiones teatrales y actividades musicales dirigidas a todo público.

La oferta literaria de esta festividad cultural contempla desde sellos de circulación nacional e internacional, como Grupo Planeta, Penguin Random House, Océano, Porrúa, Trillas, Paidós, Santillana, Norma, Edelvives, Castillo, Larousse, Hachette Livre México y Diana, hasta un catálogo especializado en cómics, manga y literatura infantil y juvenil, a cargo de firmas como Panini, Marvel, DC, Vocho Amarillo y Dear Adry.

A nivel local e institucional, la feria reúne las propuestas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y del propio Instituto Cultural de Aguascalientes (ICA), mediante la labor de Fraguas Ediciones. Asimismo, dispone de espacios dedicados a la exhibición y venta de volúmenes antiguos, raros y de ocasión, así como libros de arte.

Las jornadas culturales comenzaron con el denominado Ludiconcierto, a cargo del artista mexicano Axelófono. Dentro del programa protocolario destaca la entrega del XLIV Premio Nacional de Literatura Joven Salvador Gallardo Dávalos a la escritora Mariana del Vergel, acto programado para el sábado 3 de octubre a las 17:00 horas.

Para esta edición, la imagen visual del evento fue elaborada por el ilustrador Chopernawers. El programa general de actividades se encuentra disponible a través de las plataformas digitales del ICA y de la Feria del Libro de Aguascalientes. El acto inaugural contó con la presencia de Alejandro Vázquez Zúñiga, titular del ICA, y de Sofía Ramírez Gómez, coordinadora del Centro de Investigación y Estudios Literarios CIELA Fraguas.