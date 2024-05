Abre Sedena foro a narcocorridos

Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras el Ejército está en el combate al narcotráfico, el Campo Marte administrado por la Sedena, será sede de los corridos que enaltecen a los traficantes de drogas.

Alfredo Olivas y Julión Álvarez, cuyos éxitos musicales incluyen narcocorridos, se presentarán en ese emblemático lugar los días 20 y 21 de junio en el marco de su gira «Prófugos del Anexo, En las Pedas y en los Pedos».

Una de las canciones más exitosas de Olivas es «El malo de Culiacán» cuya letra cuenta los combates entre narcos.

«Una súper/ una nueve/ un cuerno de chivo/ Un AR/ qué más da/ Yo portaba orgullosamente/ Una tres ochenta que vio mi final/ Y de qué servía traer ese día un fusil más grande/ Si no dejan ser/ Valientes cobardes,/ sicarios de mentira/ Llegan por la espalda/ No me pude defender», escucharán los asistentes en el Campo Marte militar.

Hace unas semanas, Olivas y Julión tuvieron que pagar una multa de 705 mil pesos para presentarse en Chihuahua, donde está prohibida la música que hace apología de la violencia.