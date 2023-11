José Villasáez Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- En su arranque de precampaña presidencial ayer por Movimiento Ciudadano (MC), Samuel García agarró parejo: prometió demoler tanto a Morena como al Frente Amplio por México.

El emecista aseguró que mandará a Morena al último lugar y que el Frente ya está en caída libre.

Ante miles de simpatizantes en la Plaza de los Tres Museos, a pocos metros del Palacio de Gobierno, en su discurso de alrededor de 15 minutos, el abanderado único emecista hizo referencia a cómo remontó las preferencias en la elección a la Gubernatura de Nuevo León en 2021.

«Hace exactamente tres años, de nuevo decían que era imposible, que no se podía, que era un güerco que no tenía experiencia y llevaba en primer lugar a la vieja política, Morena, y arrancamos en cuarto lugar con ocho puntos (en las encuestas)», mencionó.

«¿Y adivinen quién ganó? El nuevo Nuevo León», agregó, «y mandamos a Morena a cuarto, a último lugar, y lo vamos a volver a hacer. Ya se sienten ganados y los vamos a mandar a último lugar».

García dijo que inició su precampaña seis meses después de otros aspirantes, en alusión a Claudia Sheinbaum, de Morena, y Xóchitl Gálvez, del Frente Amplio.

«La diferencia es que no empezamos en cuarto (lugar en las encuestas), empezamos en segundo porque el Frente ya está frito, nadie los quiere», expresó el precandidato de MC.

«A diferencia de la corcholata que da pura lata, y del Frente que ya va para atrás, en caída libre, Movimiento Ciudadano tiene los mejores hombres al Senado, a la Cámara de Diputados y a las Alcaldías, vamos en equipo, juntos».

García, al que le gritaron en repetidas ocasiones «¡Presidente, Presidente!» y que estuvo acompañado por su esposa Mariana Rodríguez, señaló que es momento de que un joven marque la agenda del futuro de México.

«Los millenials y centenialls», destacó, «son el 60 por ciento del país y siempre son ignorados».

Prometió que su precampaña será alegre, divertida, juvenil y «fosfo», y que derrotará a la vieja política el próximo 2 de junio.

«Desde Monterrey, desde Nuevo León estoy convencido que México merece un Presidente regio, echado para adelante, que traiga inversiones, que lleve Tesla a todo el País».

Dante Delgado, líder nacional de MC, y el senador Clemente Castañeda estuvieron en el arranque de la precampaña.

Aunque la Plaza de los Tres Museos lució huecos, tanto el equipo de García como Protección Civil estatal reportaron una asistencia aproximada de 25 mil personas.