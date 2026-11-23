Juan Carlos García Agencia Reforma

CDMX. – Cuatro divorcios, varios romances conocidos, más de 40 películas y al menos 10 canciones en el número uno del dance pop internacional respaldan la trayectoria de Jennifer Lopez, quien ahora se permite burlarse de sí misma.

En El Show de JLo, que estrena este jueves en Paramount+, la actriz explora, mediante su música y algunos monólogos ante su audiencia de Las Vegas, aspectos de su vida privada y pública.

“Las Vegas tiene una muy particular manera de ofrecer entretenimiento, creo que es una atmósfera íntima, debes tener una especie de conversación con tu audiencia”, expresó Lopez en enlace virtual desde su casa en Los Ángeles.

Durante casi dos horas, la cantante de 57 años interpreta éxitos como “Love Don’t Cost a Thing”, “If You Had My Love”, “Dance Again” y “Get Right”.

También bromea sobre sus separaciones de Marc Anthony y Ben Affleck, así como sobre las especulaciones en torno a su vida y apariencia física.

Entre números bailables que mezclan pop, dance y jazz, la protagonista de Selena y ¿Bailamos? invita a sus seguidores a cultivar el amor propio.

“Es tu vida, tienes que hacerla una historia de amor, una historia tuya como la quieres. Y empieza contigo”, expresó.

Aunque reconoce que existen propuestas de editoriales, colaboradores e inversionistas, Lopez descarta escribir una autobiografía.

“Me lo han preguntado y lo he considerado, pero no creo que todos deban saber cada detalle de tu vida, creo que debe haber algún misterio”.

La artista también reflexiona sobre las rupturas amorosas y los ciclos románticos.