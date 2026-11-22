Ante el descenso de las temperaturas y el aumento del riesgo de enfermedades respiratorias, la Secretaría de Salud de Aguascalientes habilitó la Unidad Periférica del Hospital Miguel Hidalgo, que ofrecerá atención de emergencias las 24 horas del día, los 365 días del año, informó el secretario de Salud estatal, Rubén Galaviz Tristán.

El funcionario explicó que este espacio, ubicado en el acceso al Hospital Hidalgo, funcionará como un primer punto de valoración para pacientes con padecimientos respiratorios que presenten complicaciones y requieran atención médica inmediata.

Destacó que la unidad recibirá a cualquier persona, independientemente de que sea derechohabiente del IMSS, ISSSTE o Seguro Aguascalientes, con el propósito de evitar retrasos en la atención de emergencias.

Galaviz Tristán señaló que el personal médico realizará una evaluación inicial para determinar la gravedad del padecimiento y establecer si el paciente necesita hospitalización o puede ser canalizado a la institución de salud que le corresponda.

En los casos que requieran hospitalización, se establecerá comunicación con la institución de derechohabiencia para definir dónde continuará el tratamiento, mediante los mecanismos de coordinación existentes.

El secretario de Salud subrayó que la unidad permitirá atender emergencias respiratorias durante la madrugada, particularmente entre niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, quienes presentan mayor riesgo de complicaciones.

Advirtió que síntomas como tos persistente, fiebre, dolor torácico, dificultad para respirar, respiración acelerada o coloración morada alrededor de la boca requieren atención médica inmediata.

Galaviz Tristán reiteró que la Unidad Periférica del Hospital Miguel Hidalgo permanecerá abierta de manera permanente para atender emergencias, sin que la derechohabiencia represente un impedimento para recibir una primera valoración médica.